Juventus-Lazio, le UFFICIALI: Torna la coppia Chiesa-Vlahovic. Immobile e Luis Alberto si riprendono la maglia da titolare

È tutto pronto per la prima delle due semifinali d’andata che vedrà affrontarsi Juventus e Lazio all’Allianz Stadium di Torino. Dopo un periodo complicatissimo Allegri decide di riportare certezze alla squadra con il 3-5-2 con Gatti, Bremer e Danilo davanti a Perin. Sulla fascia sinistra torna Kostic che proverà a finanziare palloni interessanti alla coppia titolare Chiesa-Vlahovic. Qualche cambio anche per Tudor che prova Patric nella difesa a 3 al posto di Casale e ritorna titolare Guendouzi in mezzo al campo dopo l’assist decisivo per Marusic in campionato. Rientrano anche Luis Alberto e Immobile dal primo minuto per dare più verticalità alla manovra biancoceleste.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Patric; Marusic, Guendouzi, Vecino, F. Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All. Tudor