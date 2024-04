Juventus-Lazio, Trevisani: “La gara di sabato può essere un segnale. Mi aspetto un atteggiamento diverso dei bianconeri”

Il noto giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto a SportMediaset per analizzare la partita di questa sera tra Juventus e Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

Trevisani su Juve-Lazio

Queste le sue parole: “Questo trofeo vale tanto. La sfida tra Lazio e Juventus era la più attesa dell’ultimo turno di campionato e lo sarà anche di questo turno di Coppa Italia, insieme a Fiorentina-Atalanta di domani sera. All’Olimpico è stata una partita molto particolare, ci ha detto che la Lazio ha cambiato allenatore e ha trovato comunque una nuova fame, nuove certezze. La Lazio è stata riabilitata da Tudor, diversa da quella di Sarri che ha fatto la partita all’inizio, per andarla ad aggredire alla fine. Credo che questo atteggiamento lo rivedremo a Torino, dove mi aspetto una Juve diversa, mai stata sul pezzo, spesso in difficoltà e che non ha mai giocato a calcio e capita piuttosto spesso. Nel secondo tempo, tornando a tre, sembrava essersi ripresa, poi i cambi l’hanno nuovamente messa in difficoltà. La squadra sembrava un ibrido e la Lazio è cresciuta dominando. Le cose buone fatte da Tudor e quelle sbagliate da Allegri nella gara di sabato possono essere una grande indicazione. È vero che c’è il ritorno, ma questa gara è fondamentale per la Juve”.