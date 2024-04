Juventus-Lazio, le scelte di Allegri e Tudor | Le formazioni

Tanti cambi rispetto alla gara dell’Olimpico di sabato, e ritorno al 3-5-2 per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ritrova Vlahovic, squalificato in campionato, rilanciato in coppia con Yildiz in avanti. Fasce affidate a Cambiaso e Kostic. Nella Lazio torna Immobile dal 1′, sostenuto da Felipe Anderson e Luis Alberto.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor.