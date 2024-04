Juventus, Thiago Motta commenta la decisione di Xabi Alonso | Indizio sul suo futuro?

La Juventus ha vinto soltanto una partita negli ultimi nove incontri disputati in Serie A. In questo momento si può parlare di una vera e propria crisi e il futuro di Allegri è più che mai incerto. Difficile immaginare un cambio da qui a fine stagione, ma in estate potrebbe essere presa la decisione di separarsi dall’allenatore livornese. Uno degli indiziati come possibile sostituto è Thiago Motta, giocatore che ha vestito maglie importanti come quelle dell’Inter o del Barcellona da giocatore, e che in questa stagione sta facendo un campionato eccezionale con il Bologna, che si trova al quarto posto.

Thiago Motta: “Xabi Alonso? Lui pensa sia la scelta migliore”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen imbattuto in questa stagione e in corsa su tutti i fronti, si trova in una situazione simile, visti i corteggiamenti di Liverpool e Bayern, ma ha da poco comunicato la sua scelta di rimanere con le aspirine per un altro anno. Viste le similitudini, a Thiago Motta è stato chiesto un commento sulla decisione del collega e ha risposto così: “Xabi Alonso resta al Bayer Leverkusen? Lui pensa sia la scelta migliore, gli faccio un grande in bocca al lupo. Non ha mai perso quest’anno, rispetto la decisione di un collega“.