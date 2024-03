Juventus, niente buonuscita in caso di esonero per Allegri | Per giugno Giuntoli ha scelto Thiago Motta

Il futuro di Allegri alla Juventus sembra essere sempre più lontano. Come scrive il quotidiano “Libero” se dovesse essere esonerato Allegri vorrà sicuramente percepire ancora i 7 milioni di ingaggio netti che ottiene all’anno ancora per una stagione, come da contratto. Molto probabilmente sarà esclusa una buonuscita.

Juventus, Giuntoli vuole Thiago Motta sulla panchina bianconera

Il volere di Giuntoli e la proprietà per il prossimo anno è Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Proprio per questo motivo si sono intensificati i contatti. Per Allegri che ha il contratto per un altro anno non vorrebbe buonuscite o accordi con la società, come scrive “Libero” li vuole tutti fino all’ultimo centesimo. Alla fine della stagione si capirà meglio sulla questione, e su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus.