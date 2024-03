Lazio-Juventus, le scelte di Tudor e Allegri | Le formazioni

Prima sulla panchina biancoceleste per Igor Tudor. Allegri a Roma senza Vlahovic e Milik.

Come già annunciato alla vigilia dallo stesso Massimiliano Allegri: attacco bianconero affidato a Kean e Chiesa. In mezzo al campo Locatelli coadiuvato da McKennie e Rabiot. Fasce con Cambiaso e Iling-Junior. Cambia la Lazio. Esterni affidati a Zaccagni e Marusic. In attacco Immobile, sostenuti da Luis Alberto e Felipe Anderson.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Zaccagni, Guendouzi, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. All. Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Kean, Chiesa. All. Allegri.