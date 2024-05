Per la prossima stagione i biancocelesti si muoveranno principalmente in attacco

La Lazio ha chiuso una stagione con un numero di gol messi a segno molto basso rispetto alle precedenti stagioni. Erano 14 stagioni che i biancocelesti non mettevano a segno così pochi gol. Considerando i risultati, società ed allenatore hanno l’obiettivo di rinforzare l’attacco, servono più gol.

Lazio, l’obiettivo è rinforzare l’attacco

La rosa di Tudor ha bisogno di aggiungere qualche giocatore. Non sono sufficienti Immobile e Castellanos, 11 gol in due in A, 17 coppe comprese, c’è necessità di un nuovo centravanti. L’allenatore ha bisogno di un giocatore che sia in grado di fare anche da seconda punta. Si sta trattando con Dia, attaccante senegalese della Salernitana, ma il 27enne aspetta la Premier.

Non solo Dia, la dirigenza biancoceleste si muove anche per Ioannidis del Panathinaikos. Castellanos, arrivato alla Lazio la scorsa estate, piace molto al tecnico, ma non sembra ancora pronto per essere titolare. Pedro è ai titoli di coda, molto probabilmente la società lascerà partire anche Isaksen, mentre Kamada è sempre più distante dalla società. Zaccagni sarà un altro dei giocatori sicuri di restare in rosa. Intanto è stato messo a segno il primo acquisto da Fabiani: Tchaouna dalla Salernitana, che sarà il sostituto di Felipe Anderson.