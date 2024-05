Lazio, salta il rinnovo di Kamada | Incompatibilità sulla scelta di inserire una clausola

Daichi Kamada non è più ufficialmente un giocatore della Lazio. Come riferisce Lalaziosiamo.it i biancocelesti non hanno esercitato la clausola, il giapponese ora è libero e pronto ad accasarsi con qualsiasi altra squadra. Non è un segreto il fatto che per Tudor Kamada era uno degli uomini imprescindibili per costruire il suo gioco, tanto che si incastrava bene con l’idea di calcio del tecnico, senza il giapponese Tudor potrebbe pensare sul suo futuro.

Lazio, il vincolo della clausola rescissoria la causa del mancato rinnovo di Kamada

Lotito aveva proposto a Kamada 3,2 milioni di euro a stagione per due anni, ma la trattativa è stata sin da subito difficile con la questione legata alla clausola rescissoria che la Lazio non voleva includere, ma sul quale invece gli agenti volevano che venisse applicata anche con cifre basse per un eventuale rescissione, oltre ovviamente ad aumento che richiedeva il giapponese. Le troppe condizioni che stonavano hanno fatto sì che le strade tra il giocatore e la Lazio si dividessero. Ora tra Tudor e la società c’è distanza di visione, bisognerà capire a cosa sfocerà.