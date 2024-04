Lazio, con Tudor cambia il mercato | Tanti big potrebbero andar via

Un finale di stagione tutto da scrivere, poi sarà rivoluzione. La Lazio vive il presente ma con uno sguardo a quello che sarà il futuro a partire dalla prossima sessione di calciomercato. Tudor vuole conoscere i suoi nuovi calciatori e trattenere solo quelli che credono nel suo progetto e le cui caratteristiche si adattano alla sua idea di calcio.

Lazio, sette giocatori in bilico. Da Immobile e Luis Alberto fino ai fedelissimi di Sarri

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport sono almeno sette i calciatori che potrebbero salutare a giugno: Luis Alberto e Ciro Immobile, Pedro, Felipe Anderson, Kamada, Hysaj, Vecino.

Per i primi due, in attesa di definire il loro rapporto con Tudor e capire lo spazio che avranno a disposizione, sono le sirene arabe le più insistenti. Felipe Anderson è in scadenza di contratto, Hysaj e Vecino fedelissimi di Sarri potrebbero trovare poco spazio con Tudor e restano poi da valutare Kamada e Pedro per il contributo che potranno dare alla squadra in questo finale di stagione.