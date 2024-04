La sfida contro la Juve per la gara di andata valida per la semifinale di Coppa Italia vedrà Ciro Immobile partire da titolare. Tudor concede fiducia e affida la squadra al capitano per battere i bianconeri

La Lazio ha battuto la Juve in campionato con un gol in extremis e una gara ben giocata. A tre giorni dalla soddisfacente vittoria in campionato, le due squadre si ritrovano di nuovo contro, questa volta per la Coppa Italia.

Lazio, Tudor si affida al capitano contro la Juve in Coppa Italia

Il team di Tudor è chiamato di nuovo a sfidare la squadra di Allegri, ma questa volta con in palio la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia.

Nella gara dell’Olimpico è toccato a Castellanos prendersi il reparto offensivo dall’inizio; questa sera sarà Ciro Immobile a partire da titolare. Il bomber biancoceleste ha vissuto una stagione difficile, mai così pochi gol e poca incisività nelle gare ma, allo stesso tempo, mai come in questi ultimi due mesi vuole dimostrare di essere ancora decisivo per la Lazio e non solo. I precedenti dell’attaccante all’Allianz Stadium sono positivi: doppietta nel 2017 (1-2), gol nel luglio 2020 (2-1). Magari proprio questa sarà la serata giusta per tornare a esultare e dare un segnale positivo.

La sfida contro i bianconeri è prevista per questa sera alle 21, a Torino. Tudor contro la formazione di Allgri dovrebbe schierare un (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.