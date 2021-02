Infortunio di Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, si è infortunato durante il match degli ottavi di finale di Champions League che i bianconeri hanno giocato in Portogallo. Il capitano della Juve ha lasciato il campo al 35′, sostituito da Demiral, per un problema al polpaccio destro.

Gli esiti degli esami strumentali

Nella giornata odierna il difensore è stato sottoposto ad esami strumentali presso lo J Medical i quali hanno, fortunatamente, escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le condizioni del capitano verranno monitorate giornalmente. In seguito al match di Champions, non solo Chiellini, problemi anche per Bentancur. Anche l’uruguaiano è stato sottoposto a visite mediche. I due giocatori si uniscono agli altri infortunati che sono monitorati dallo staff medico della Juventus: Morata, Bonucci e Arthur. La Juventus, dopo la gara di ieri contro il Porto, questa mattina ha praticato una sessione di allenamento di scarico, gli altri, che non hanno giocato hanno eseguito una sessione di esercitazione. Domani è previsto un giorno di riposo per tutti, poi sabato e domenica ci saranno gli allenamenti in vista della sfida contro il Crotone, che si giocherà lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, gara valida per la 23^ giornata di Serie A.