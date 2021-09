Grossa lite in spogliatoio, Allegri deve separare Rabiot e Szczesny

Il pareggio di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Milan non è andato giù ai giocatori bianconeri. Lo stesso Massimiliano Allegri ha usato toni molto accesi per esprimere il suo dissenso nel post partita. Particolarmente attivo nella discussione il portiere Szczesny, che pare abbia rinfacciato a Rabiot una mancata copertura della sua zona sul calcio d’angolo da cui è scaturito il pareggio di Rebic. Il confronto è diventato presto litigio, richiedendo l’intervento del mister per placare gli animi e stemperare la tensione. Normale un po’ di frustrazione da parte dei giocatori per l’andamento della stagione, ma in questo modo si rischia solo di peggiorare le cose, dovrà essere bravo Allegri a incanalare queste energie nervose sul terreno di gioco, anche perché mercoledì si torna subito in campo contro lo Spezia.