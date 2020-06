Juventus: Lo scambio Arthur-Pjanic è ancora possibile

La società bianconera non perde la speranza vuole Arthur, i blaugrana spingono a loro volta per il bosniaco.

Torna a prendere consistenza il possibile scambio tra il numero 5 della Juventus e il numero 8 del Barcellona, difatti il brasiliano avrebbe lasciato aperto qualche spiraglio in più per un possibile trasferimento sotto la Mole.

Juve e il Barça sono in contatto da marzo, ma il via libera del brasiliano non sembra arrivare; dall’altra parte si continua il corteggiamento per il giocatore juventino, forte anche del suo totale gradimento ad entrare a far parte della squadra spagnola.

Il club catalano non considera Arthur uno di quei giocatori ‘intoccabili’, anzi vorrebbe proprio sostituirlo con il più esperto Pjanic. Inoltre il tecnico Quique Setien non sembra aver cambiato idea; prima della pandemia aveva escluso il centrocampista ben sette volte su undici partite, e un’altra panchina potrebbe far finalmente smuovere questa trattativa.

Proprio il quotidiano catalano “Marca” parla di un suo possibile addio, d’altronde il padre che lo assiste nelle sue scelte, lo ha invitato più volte a riflettere sulla possibilità di un suo trasferimento in bianconero.

Sarri dal canto suo vorrebbe già inserire il brasiliano tra i suoi titolari, anche per la grande difficoltà di arrivare al numero 5 del Chelsea: Jorginho.