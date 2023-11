Manuel Locatelli ha appena firmato una proroga del contratto che lo legherebbe alla Juventus fino al 2028. Locatelli, inoltre, ha sempre tifato per i bianconeri, sin da quando era bambino, quando indossava la maglia di Alessandro Del Piero. Il centrocampista si dice orgogliosamente juventino e ciò è confermato anche dai propri familiari.

Le fedi calcistiche dei giocatori della Juventus

Locatelli è ed è sempre stato un tifoso della Juventus, come anche Fabio Miretti, Daniele Rugani e Nicolò Fagioli, ma la stessa cosa non si può dire del resto dei propri compagni. Federico Chiesa simpatizza per la Fiorentina sin da piccolo, anche perché suo padre, Enrico, è stato anche un attaccante viola; il figlio d’arte è anche un grande ammiratore di Del Piero e di Ricardo Kaká. Federico Gatti è torinese e proviene da una famiglia tifosa del Toro; Gatti ha anche segnato nel corso del derby torinese, con conseguente esultanza. Per concludere, l’attaccante Moise Kean, secondo quanto è stato detto dal fratello, tiferebbe Milan.