Juventus, Luca Toni e le lodi a Morata

La Juventus dopo aver attraversato l’ennesima assenza in attacco per la perdita dei suoi giocatori importanti, ritrova Alvaro Morata. Da quando è rientrato, lo spagnolo segna sempre. Un giocatore che si è rivelato essenziale per la formazione di Andrea Pirlo. Lo ha notato anche Luca Toni, il quale loda l’attaccante bianconero ai microfoni di Rai Sport.

Luca Toni: “La Juve con Morata ha una marcia in più”

Luca Toni, leggenda del calcio italiano ed estero, ha parlato ai microfoni di Rai Sport e ha espresso la sua opinione sull’attaccante della Juventus, Alvaro Morata, il quale, la scorsa giornata di campionato ha messo a segno una doppietta davvero importante contro la Lazio. Luca Toni: “La Juventus con Morata in campo cambia marcia: segna contro Spezia e Lazio. Grazie alla sua doppietta la partita è stata decisa. E ‘l’attaccante più completo della’ Juve ‘, gli dà profondità. Cristiano è importante, Certo, ma serve anche Morata per recuperare punti nel campionato italiano e sopravvivere in Champions”. Lo spagnolo è tornato a Torino in prestito dall’Atletico Madrid dopo le parentesi nelle due maggiori società calcistiche della capitale spagnola. L’attaccante, classe 1992, spegnerà 29 candeline il prossimo 23 ottobre, da quando ha rivestito i colori della Vecchia Signora ha già incantato e convinto tutti. Si pensa al riscatto.