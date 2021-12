Juventus Malmo, probabili formazioni, precedenti | Le scelte di Allegri

Le scelte di Allegri per Juventus-Malmo

Nell’ultima giornata dei gironi di Champions League, Juventus e Malmo non hanno molto da chiedere alla partita. I bianconeri, dopo il tracollo dello Stamford Bridge, hanno visto praticamente annullarsi le possibilità di primo posto nel girone e conseguentemente di sorteggio favorevole. Gli svedesi sono invece tagliati fuori da ogni discorso riguardante anche la qualificazione in Europa League con lo Zenit irraggiungibile in classifica (è in vantaggio di 3 punti e negli scontri diretti).

Juventus Malmo, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, De Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata

Malmo(4-4-2): Diawara; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks; Berget, Colak

Juventus Malmo, i precedenti

Oltre all’andata, terminata 0-3 per la Juventus, gli altri 2 precedenti tra le due squadre risalgono ai gironi di Champions League della stagione 14/15, la prima di Max Allegri sulla panchina bianconera. All’epoca la Vecchia Signora si impose per 2-0 all’andata (con doppietta di Tevez al ritorno al gol in Europa dopo oltre 1000 giorni di astinenza) e col medesimo risultato al ritorno, blindando in quel modo la qualificazione al turno successivo. La Juve arrivò fino in fondo alla competizione in quell’anno, perdendo solamente contro il Barcellona in finale.

Juventus Malmo, dove vederla

Juventus-Malmo, delle ore 18:45, sarà visibile su Sky Sport uno e Sky Sport oppure tramite app Infinity+ o Now