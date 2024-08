Juventus, Mbangula verso il rinnovo | Thiago Motta lo ha preferito a Sancho

La Juventus ha vinto un’altra scommessa arrivata dalla Next Gen. Samuel Mbangula ha convinto tutti, soprattutto Thiago Motta, e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe il motivo che ha spinto i bianconeri a non affondare il colpo per Jadon Sancho su cui resta solo il Chelsea come destinazione.

La Juve pensa al prolungamento di Mbangula

L’esterno classe 2004 ha il contratto in scadenza nel 2026 ma l’obbiettivo di Giuntoli è allungare il contratto di almeno un paio d’anni. Il talento belga finora ha messo a referto 1 gol e due assist nelle prime due di campionato.