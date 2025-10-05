Juventus – Milan chiude la giornata della Serie A | Le probabili formazioni

Le scelte di Tudor e Allegri per il posticipo della Serie A

E’ il giorno della supersfida tra Juventus e Milan, Tudor punta alla vittoria, di fronte i rossoneri dell’ex di lusso Massimiliano Allegri. Una gara al cardiopalma, un vero esame per entrambe le formazioni.

Juventus – Milan, le ultime sulle formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

JUVENTUS-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juventus-Milan

• Data: domenica 5 ottobre

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN, DAZN 1

• Streaming: DAZN

