Juventus – Milan, le ultime sulle formazioni | Allegri sfida il passato

Allegri ritrova la sua Juve, la sfida col Milan vale doppio per il tecnico toscano, dato per finito probabilmente troppo presto. L’allenatore del Milan sta confermando di essere ancora uno dei migliori tecnici italiani, nel big match della giornata in Juventus – Milan capiremo le reali ambizioni di bianconeri e rossoneri. Una sfida da non perdere.
Juventus Milan, le formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri