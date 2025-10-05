Juventus – Milan, le ultimissime da Torino | Le formazioni

Un posticipo tutto da vivere, questa sera in scena Juventus – Milan. Gara che chiude il weekend della Serie A, una sfida determinante per conoscere le reali ambizioni di bianconeri e rossoneri. Tudor sfida i rossoneri, Allegri ritrova il recente passato. Un big match da non perdere.
LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.