Juventus – Milan, le ultimissime da Torino | Le formazioni

Le scelte degli allenatori Tudor e Allegri per il big match della giornata

Roberto Martin
Un posticipo tutto da vivere, questa sera in scena JuventusMilan. Gara che chiude il weekend della Serie A, una sfida determinante per conoscere le reali ambizioni di bianconeri e rossoneri. Tudor sfida i rossoneri, Allegri ritrova il recente passato. Un big match da non perdere.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

