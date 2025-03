Tra la Juventus e Thiago Motta è finita. Stavolta la società si è palesata. Il tracollo, dopo l’Atalanta, arriva anche con la Fiorentina, dopo l’uscita dalle coppe, il fallimento è totale. Cristiano Giuntoli ha dichiarato davanti alle telecamere nell’immediato post gara che la situazione non è delle migliori, soprattutto sul futuro del tecnico.

Juventus, Thiago Motta resta per una scelta di “bilancio”

Giuntoli a fine match contro i toscani è entrato nello spogliatoio per esortare la squadra a reagire e a non piangersi addosso. Poi una conferma di Motta davanti ai microfoni, ma al di là delle dichiarazioni ufficiali, le valutazioni sono in corso. Nei prossimi giorni, ha spiegato il dt bianconero. Thiago Motta è legato alla panchina della Juventus e lo sarà, molto probabilmente fino alla fine della stagione, soprattutto per una questione di bilancio, ritenuta prioritaria rispetto a quella tecnica.

Per ora Thiago Motta deve convivere con le voci sempre più pressanti di esonero. Inevitabili, ma evidentemente destabilizzanti anche per il gruppo che per la seconda gara di fila non ha dato segnali di reazione dopo la prima difficoltà e, anzi, si è disunito ancora di più. Ma qualcosa si è rotto, definitivamente, anche nella squadra, a sottolinearlo è lo stesso Giuntoli ieri sera dopo la sconfitta di Firenze: “La squadra dopo una partita sbagliata ne aveva sempre fatta una giusta, questa è la prima volta che si inceppa. In queste situazioni bisogna affrontare tutti i temi, quello tattico lo guarderà il mister, tutti insieme dobbiamo dare una mano per ritrovare l’equilibrio”.