Juventus, Thiago Motta: “Dimissioni? Sarebbe troppo facile. Stesso problema della scorsa gara”

Juventus, Thiago Motta: “Bisogna mantenere la lucidità”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato a microfoni di Sky Sport al termine della gara contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole:

“Stessa storia della gara scorsa. Iniziamo bene, ma alla prima difficoltà non riusciamo a reagire. Facciamo fatica nelle due fase, offensiva e difensiva. Abbiamo mostrato un’altra faccia nelle partite precedenti, cosa che non è accaduto oggi. Vedremo come andrà contro il Genoa. Dimissioni? Sarebbe troppo facile. Abbiamo bisogno di vincere per raggiungere l’obiettivo. Oggi c’è poco da dire. Bisogna mantenere la lucidità. Non indicherò colpevoli, dobbiamo uscirne insieme. Qual è la priorità in questo momento? Trovare l’equilibrio in difesa. Veniamo da due partite con 7 gol subiti con errori nostri. Oggi abbiamo subito da palla ferma e altri due gol, dobbiamo migliorare, soprattutto nel collettivo”.