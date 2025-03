Massima allerta a Torino, la panchina di Thiago Motta traballa e potrebbe essere a rischio già con la gara di Firenze. La sfida contro Fiorentina incombe pericolosamente sul futuro immediato di Thiago Motta. La sconfitta contro l’Atalanta ha rotto definitivamente gli equilibri. Se non dovesse cambiare qualcosa già dal prossimo match, l’addio a Thiago sarà immediato.

Juventus, pronto il traghettatore per il dopo-Motta

La dirigenza è scontenta, la tifoseria infuriata, l’umore della squadra pessimo. Nessuno è esente da colpe e responsabilità, ma si sa, il capro espiatorio rischia di essere l’allenatore. Per il futuro della panchina i nomi sono tanti, da Gasperii a De Zerbi, Mancini, Xavi, più l’immancabile Conte. Ma ciò che attualmente bolle in pentola è il nome del possibile sostituto in caso di addio a Motta prima della fine del campionato.

La dirigenza bianconera si aspetta una pronta reazione, caratteriale innanzitutto. Ma poi servono i punti per difendere il quarto posto, questa è la cosa principale. Una sconfitta a Firenze comporterebbe un rischio vitale per la classifica e per le casse bianconere. Questo porterebbe anche ad immediate e drastiche soluzioni: esonero a Thiago. Nel caso pronto uno tra Massimo Brambilla o Francesco Magnanelli, rispettivamente allenatori della Juve Next Gen e della Juve Primavera.