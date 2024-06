Juventus, Mourinho punta a due giocatori bianconeri in uscita

Mourinho mette nel mirino Huijsen e Kostic per rinforzare il suo Fenerbahce, per la Juve sono in uscita

La Juventus pensa alle cessioni prima di affondare sul mercato in entrata. Josè Mourinho neo allenatore del Fenerbahce in Turchia ha messo nel mirino due giocatori in uscita dai bianconeri. Su tutti il difensore Huijsen che già lo aveva voluto alla Roma nel mercato di Gennaio, il calciatore ovviamente è valutato con una cifra importante circa 30 milioni di euro. L’olandese che oltre a piacere a Mourinho potrebbe diventare una contropartita tecnica per arrivare a Koopmeiners dell’Atalanta.

Juventus, non solo Huijsen anche Kostic piace a Mourinho

Non solo Huijsen, il portoghese vorrebbe portare nella sua squadra anche Kostic che seguiva da tempo, da quando allenava la Roma. Per il serbo che è seguito anche dai rivali del Galatasaray la situazione secondo quanto rivela Tuttosport verrà delineata alla fine dell’Europeo.