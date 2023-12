Nel giorno dell’Immacolata, si prospetta un big match ad alta quota quello tra Juventus e Napoli vista anche la rivalità tra le due tifoserie. E’ Szczesny contro Meret, Osimhen contro Vlahovic e Mazzarri contro Allegri ma non solo visto che in ballo non ci sono solamente 3 punti.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri