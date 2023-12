Allegri conferma il 3-5-2. Torna Danilo in difesa, accanto a Gatti e Bremer. Centrocampo affidato a Locatelli, McKennie e Rabiot, sostenuti da Cambiaso e Kostic sulle fasce. In avanti la coppia Chiesa–Vlahovic. Mazzarri, dovrà fare i conti con le assenze di Mario Rui e Olivera, opta per Natan, adattato in posizione di terzino nel quartetto difensivo con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. In mezzo al campo dentro Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, ai lati di Osimhen, spazio a Politano e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri