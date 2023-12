Torna la Serie A, e lo fa con una grande sfida: la Juventus ospita, all’Allianz Stadium, il Napoli di Mazzarri. La vittoria contro il Monza nei minuti di recupero ha lanciato i bianconeri alla rincorsa dell’Inter, distante due punti, nella corsa al primato. Diversamente, i partenopei, reduci dalla brutta sconfitta casalinga proprio contro i nerazzurri, sono scesi in quinta posizione, a pari merito con la Roma. L’ultimo precedente a Torino, risalente ad aprile, è terminato 0-1 per il Napoli, grazie alla rete nei minuti finali di Giacomo Raspadori. Il match, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.