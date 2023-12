Juventus-Napoli, vista dai bookmakers | Comparazione quote e consigli

Juventus Napoli, il punto sulle due formazioni e comparazione quote dei principali Bookmakers.

Il big match della 15ª giornata di Serie A tra Juventus e Napoli si svolgerà venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino. Questa partita si presenta come un incontro chiave per entrambe le squadre, che cercano di perseguire i propri obiettivi stagionali in un contesto di storica rivalità.

Juventus-Napoli, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Juventus favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’2.40 su snai e 2.45 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.15 mentre una vittoria del Napoli (segno 2) si trova anche a 3.20. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Juventus (1): 2.40 Pareggio (X): 3.05 Napoli (2): 3.20

: Gol Gol : Juventus (1): 2.38 Pareggio (X): 3.20 Napoli (2): 3.15

: Sportbet : Juventus (1): 2.45 Pareggio (X): 3.25 Napoli (2): 3.20

:

Momento Juventus

La Juventus si presenta a questo incontro dopo una vittoria last-minute contro il Monza, cercando di superare in classifica, almeno temporaneamente, i rivali. Massimiliano Allegri potrà contare su giocatori chiave come Locatelli, Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic, Vlahovic e Chiesa.

Momento Napoli

Il Napoli, guidato da Walter Mazzarri, si trova in un periodo delicato, venendo da due sconfitte consecutive con Inter e Real Madrid. Il club è alle prese con alcune assenze, in particolare sui terzini sinistri. Contro la Juventus, il nigeriano guiderà il tridente offensivo, completato da Politano e Kvaratskhelia. Chiavi della regia affidate al solito Lobotka, coadiuvato da Zambo Anguissa e Zielinski. Ballottaggio nel pacchetto arretrato tra Ostigard e Juan Jesus, con il primo leggermente favorito, sulla sinistra Natan.

Statistiche e Curiosità

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette partite contro il Napoli in Serie A.

Il Napoli ha segnato in tutte le ultime 11 partite di Serie A contro la Juventus.

Juventus e Napoli hanno pareggiato 1-1 in Serie A in 22 occasioni.

Il Napoli è rimasto imbattuto in tre delle ultime sei trasferte di Serie A contro la Juventus.

La Juventus cerca un successo contro il Napoli che manca da due anni e mezzo.

Juventus-Napoli consigli e Analisi Finale

La partita si prospetta come un incontro equilibrato, con la Juventus che cerca di confermare il proprio dominio casalingo e il Napoli che punta a sfruttare il proprio ottimo rendimento in trasferta. Si prevede una partita ricca di azioni con entrambe le squadre che cercano di ottenere punti cruciali per i rispettivi obiettivi stagionali.

Risultati esatti: 1-1/1-2

Giocatori chiave: Osimhen, Chiesa