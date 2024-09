Juventus, non c’è solo Djalò verso l’addio | Via anche Kostic

“Dopo la chiusura del mercato in Italia, non si fermano le uscite della Juventus. Tiago Djalò è infatti in chiusura al Porto mentre è in corso una trattativa con l’Al-Ittihad per Filip Kostic. In chiusura dunque Djalò al Porto dopo il passaggio sfumato alla Roma. Anche Filip Kostic, mai stato nei piani della Juventus di quest’anno, è in uscita e si sta dunque trattando con l’Al-Ittihad per cercare l’intesa a titolo definitivo”.

Juventus, Kostic verso l’Arabia | Pronta l’intesa

E’ questo il virgolettato riportato da Gianluca Di Marzio e ripreso da Tuttojuve che svela come i due calciatori della Juventus siano ad un passo dall’addio con i bianconeri che si libererebbero di due pesanti ingaggi per il futuro.