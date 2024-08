Juventus, Nonge ceduto in Francia

La Juventus chiude un’altra trattativa in uscita. Il calciatore della Next Gen, Joseph Nonge, lascia i bianconeri e approda in Francia. Il classe 2005 vestirà la maglia del Troyes nella prossima stagione. Il calciatore è stato ceduto a titolo temporaneo. Il comunicato del club:

Next Gen | Joseph Nonge in prestito al Troyes In bocca al lupo!