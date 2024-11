Juventus, obiettivo Skriniar per gennaio | Ma occhio anche al colpo dal Tottenham

La Juventus cerca un difensore per sostituire Bremer e il nome più caldo sembra essere quello di Milan Skriniar, attualmente al PSG. Il difensore slovacco però sta trovando pochissimo spazio, con solo 3 presenze in Ligue 1 e nessuna in Champions League. Per questo si pensa a una possibile partenza a gennaio e Cristiano Giuntoli sta cercando di sfruttare i buoni rapporti con il presidente del PSG, Nasser Al Khelifi, per ottenere un prestito di sei mesi. Il piano prevede la condivisione dell’ingaggio, attualmente a 10 milioni di euro, tra le due società.

Juventus, spunta anche il nome di Dragusin | L’agente però smentisce

La Juventus sta anche considerando opzioni alternative. Una di queste è Radu Dragusin, attualmente al Tottenham, anche lui fin qui poco impiegato, per il quale potrebbe essere valutato un prestito. Ma l’agente del giocatore, Florin Manea, ha smentito ai microfoni di TuttoJuve: “E’ reduce da una grande partita contro il Manchester City, ora è concentrato sul prosieguo di stagione. Vuole far bene con il Tottenham”. Poi riguardo l’accostamento alla Juventus: “Lo apprendo dai giornali italiani, onestamente non ne so nulla. Con la Juventus, per quel che mi riguarda, non ci sono stati contatti. L’ultima parola spetterà come sempre in questi casi al club di appartenenza, ma il ragazzo è felice qui al Tottenham”.