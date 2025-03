Juventus, obiettivo Tonali per l’estate l le ultime

Nonostante il periodo delicato in casa della Juventus, i bianconeri pensano al prossimo mercato. Il primo nome della lista rimane quello di Tonali. Il centrocampista classe 2000 ha voglia di tornare in Italia e la Vecchia Signora potrebbe essere il club adatto, ma occhio alla concorrenza…

Calciomercato Juventus, il Barcellona segue Tonali

Come riporta Mundo Deportivo, anche i Blaugrana vorrebbero acquistare il calciatore. Tonali sarebbe un desiderio di Andrea Mancini, membro dello staff del Barça. I bianconeri quindi, per far fronte alla concorrenza, dovrebbe puntare sulla voglia del centrocampista di tornare in Serie A.

Nel frattempo la Juve continua a prepararsi per la sfida contro il Genoa. Questo pomeriggio Tudor ha a disposizione tutta la squadra per gli allenamenti.