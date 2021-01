Juventus, occhio al mercato: Scamacca o Locatelli?

Juventus, mercato aperto

A Torino, sponda bianconera, il mercato è sempre aperto. Il club di Andrea Agnelli è alla continua ricerca di elementi per rinforzare l’organico. Tanti i nomi legati alla Vecchia Signora in questo periodo, ma sono spuntate due novità: Locatelli e Scamacca.

Juventus, idea Locatelli e Scamacca

A breve potrebbe mettere a segno qualche bel colpo lo staff bianconero. Su Locatelli, centrocampista 23enne del Sassuolo, la Juve ha puntato gli occhi già da un po’, ma se non dovesse riuscire in questa finestra di mercato, i bianconeri ci riproveranno in vista della prossima stagione. Al momento a Torino, alla corte di Andrea Pirlo, la necessità è un’altra: la quarta punta. Fabio Paratici sono mesi che cerca la trattativa giusta, mai nulla di definitivo perché in questo momento delicato, fare mercato è già difficile, portare giocatori in esubero non aiuterebbe nessuno. Intanto secondo quanto riportato su Corriere dello Sport, sembra iniziata la trattativa con il Sassuolo per Gianluca Scamacca. Il giovane attaccante è in forza al Genoa, ma è di proprietà del Sassuolo, quindi Paratici prova a fare pressing con i neroverdi per portare via almeno uno tra Locatelli e Scamacca. Oppure entrambi. L’attaccante del Grifone si fa notare e anche se in bianconero non avrebbe tantissimo spazio, almeno non subito, andrebbe ad aiutare i bianconeri nel finale di stagione che si prospetta infuocato, visti i tanti impegni tra Italia ed Europa. Sicuramente il 22enne è preferito a Graziano Pellé, altro profilo valutato da Paratici, ma dell’ex Parma e Lecce ha 35 anni e non risulta un investimento eccessivamente interessante per questa Juve che sta puntando sui giovani.