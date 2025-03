Era nell’aria l’esonero di Thiago Motta dalla panchina della Juventus, ma non era certa la data. È arrivato con una doccia fredda nella giornata di domenica. Al suo posto Tudor, grande conoscitore della squadra e personalità importante per la società bianconera.

Juventus, oggi pomeriggio primo allenamento dell’era Tudor

Il ribaltone bianconero è andato in scena. via al nuovo corso in casa Juve. In mattinata di domenica 23 marzo, Thiago Motta, cui la dirigenza bianconera ha comunicato l’esonero al telefono mentre si trovava nella casa di famiglia a Cascais, a pochi chilometri da Lisbona, in Portogallo, tornerà alla Continassa per svuotare l’armadietto e per i saluti finali. Il tecnico italo-brasiliano lo scorso giugno aveva firmato un contratto triennale da 5 milioni netti a stagione.

Intanto alla Continassa tutto è pronto per passare nelle mani di Tudor, al momento alla guida fino al termine della stagione in corso. L’ex tecnico della Lazio oggi pomeriggio comincerà la sua era. Con la Madama ha giocato 7 stagioni da calciatore e una da vice-allenatore di Andrea Pirlo nel 2020-21. Oggi pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento. L’allenatore croato è arrivato nella serata di domenica a Torino e ha raggiunto il centro sportivo della Continassa per un primo contatto con la dirigenza della Juventus. Anthony Seric, l’agente di Tudor, ha dichiarato: “Il mio cliente è contentissimo. Ha accettato un contratto da traghettatore fino a fine stagione, Mondiale per Club compreso, da 500mila euro netti più bonus legati anche al cammino nella competizione negli Stati Uniti. In caso di qualificazione alla prossima Champions, scatterà per Tudor un rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026 a stipendio raddoppiato, ma con la possibilità unilaterale per la società di recedere dal contratto entro la fine di luglio 2025″.