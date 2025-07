Juventus-Osimhen, gli aggiornamenti sulla trattativa

I bianconeri cominciano a fare sul serio per il nigeriano

Juventus-Osimhen, incontro tra le parti nel fine settimana

Mentre la squadra resta con la testa alla sfida contro il Real Madrid per gli ottavi del Mondiale per Club, la società lavora sul mercato. L’obiettivo è quello di portare a Torino un attaccante centrale. I bianconeri, stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, avrebbero intensificato i contatti con l’entourage del calciatore durante il weekend, al fine di ottenere l’assenso ad un trasferimento a Torino e per trattare con il Napoli un eventuale prezzo.