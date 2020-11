Juventus, Paratici prepara un super colpo per il centrocampo

I dirigenti bianconeri stanno progettando un importante operazione di mercato in entrata. Nel mirino c’è il talentuoso classe 1998 del Lione, Houssem Aouar. Nella trattiva con il Lione potrebbero entrarci De Sciglio e Rugani



Secondo quanto riferito da Todofichajes.com, la Juventus si sarebbe sbarazzata di un’accesa concorrenza per assicurarsi uno dei centrocampisti più giovani e promettenti in circolazione. Sul francese l’interessamento dell’Arsenal e del Real Madrid è sempre stato molto vivo e insistente ma Paratici è pronto a calare l’asso. Infatti, il ds della Juventus vorrebbe inserire nella trattiva con il Lione i cartellini di Mattia De Sciglio, già in prestito all’OL, e quello del centrale Daniele Rugani che in questa stagione sta giocando in prestito al Rennes. Aouar avrebbe già dato l’ok per il trasferimento che si concretizzerà solamente a luglio del 2021. In questa stagione con la maglia dell’OL il nazionale francese ha disputato 8 partite e messo a segno 2 reti in Ligue 1. La mancata qualificazione che la squadra francese ha fallito nella passata stagione stanno spingendo i giocatori migliori presenti in rosa, tra cui anche Aouar, a lasciare la squadra allenata da Rudi Garcia.