La Juventus starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del rinnovo non ancora andato in porto tra Milan e Mike Maignan. Il portiere francese, attualmente tra i pali del Diavolo e in scadenza di contratto a giugno 2026, potrebbe diventare un’occasione d’oro, a parametro zero, sul mercato estivo.

Juventus, l’idea Maignan è concreta, Comolli a lavoro

La dirigenza della Vecchia Signora è alla ricerca di un portiere con forte personalità, esperienza e leadership, individuando tutte queste caratteristiche nel portiere francese. I bianconeri seguono con grande attenzione la situazione contrattuale dell’estremo difensore del Milan che, tra l’altro, è uno dei più monitorati in Europa. Maignan è già finito nei radar di due big d’eccezione: Chelsea e Bayern Monaco.

Non impossibile un suo ipotetico ingaggio, anche perché al momento incassa 2.8 milioni a stagione di oggi. L’ingaggio di Maignan non è per nulla proibitivo e permette anche possibili aumenti importanti senza dover arrivare alla doppia cifra o a cifre impossibili. Comolli è intenzionato a non perdere un’occasione così importante, nei prossimi mesi lavorerà con l’entourage del giocatore al fine di trovare una trattativa giusta. La Juve ha intenzione di costruire una squadra solida e con una difesa più compatta, in questo avvio di stagione è stata trovata alquanto impreparata.