Juventus, per l’attacco spunta il nome di Broja | E se Osimhen va al Chelsea…

L’albanese possibilità last minute per i bianconeri

Cristiano Giuntoli lavora per sfoltire la rosa e regalare a mister Thiago Motta gli ultimi tasselli di un mercato fin qui stellare. Innanzitutto, ceduti Huijsen e Soulè, ci sarebbero da risolvere le questioni legate al futuro di Federico Chiesa, Kostic e Arthur in particolare. Oltretutto bisogna completare la rosa con almeno un esterno d’attacco, un centrocampista offensivo, un centrale e un centravanti che possa alterarsi con Dusan Vlahovic. Come riferito dalla “Gazzetta dello Sport” e successivamente riportato da “Sportmediaset.it”, l’ultima idea per l’attacco della Juventus sarebbe Armando Broja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea ma che ha disputato la seconda metà della passata stagione con la maglia del Fulham, scendendo in campo 8 volte.

La volontà di Giuntoli sarebbe quella di puntare ad un prestito con opzione di riscatto, modalità per ora non presa in considerazione dal Chelsea che punterebbe ad una cessione a titolo definitivo. Broja potrebbe essere una scelta ideale, innanzitutto per caratteristiche sarebbe ritenuto da Motta un profilo ideale, in secondo luogo c’è il fatto che andrebbe anche ad occupare lo slot bonus in rosa per albanesi e inglesi. Le prossime settimane saranno decisive per il mercato bianconero ma l’impressione è che questa operazione possa essere una possibilità da ultimi giorni di mercato.