Juventus, Pogba e l’antidoping | I bianconeri sospendono il calciatore

Non c’è solo la precaria condizione fisica a condizionare il mancato rilancio della carriera di Paul Pogba, il quale sta rischiando di dover dire addio alla sua immagine e con quasi ogni probabilità alla sua carriera tra i grandi. Da capire anche i provvedimenti che la Juventus applicherà al classe 1993.

Juventus, i rischi di Pogba

Dopo essere risultato positivo al testosterone infatti, in un controllo doping post Udinese-Juventus, il 20 agosto, Pogba rischia ora dai due ai quattro anni di sospensione dal gioco del calcio. Per Sportmediaset infatti, se l’eventuale controanalisi -richiedibile dal francese- non negasse l’attuale valenza sarebbe inevitabile una squalifica di due anni, la quale potrebbe raddoppiarsi in caso di certificazione della sua consapevolezza. Il calciatore è stato così sospeso dal club bianconero, aspettando nuove comunicazioni.