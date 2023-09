Juventus, Chiesa pronto contro la Lazio | Ecco il report sull’allenamento odierno

Il rientro anticipato da Coverciano per Federico Chiesa, a causa di un affaticamento muscolare, ha fatto tremare Allegri. Ma l’esterno offensivo della Juventus, ha già svolto gli esami al JMedical intorno all’ora di pranzo, e potrebbe essere già pronto per il prossimo match contro la Lazio.

Juventus, Allegri aspetta l’esito per Gatti

In attesa per la Juventus, anche l’esito dei controlli per Federico Gatti. Per la Zebra numero 7 sembra che ci siano buone speranze circa l’esito degli esami stando a quanto ha fatto trapelare Sky Sport. Quindi mister Allegri potrebbe far sogni sereni in vista del match di sabato sera.