Tutti su Federico Chiesa. Non solo Roma, spunta anche il Milan dalla Serie A. Il numero 7 stimato anche da Liverpool e Bayern

Federico Chiesa aveva “minacciato” l’addio alla Juventus con Allegri in panchina. Dopo l’addio al tecnico toscano, con Montero alla guida della squadra, il giocatore ha messo a segno due gol nelle ultime in due partite di campionato (Bologna e Monza).

Juventus, Chiesa potrebbe essere sacrificato per il nuovo mercato

Grazie agli ordini di Montero Chiesa ha avuto un bel trampolino di rilancio. Con Thiago Motta che si appresta a diventare il nuovo allenatore della Juventus, tutto potrebbe mutare ancora. Il club bianconero sta ragionando con attenzione su quelli che si apprestano a diventare i prossimi colpi di mercato. Chiesa va in scadenza nel 2025 e con il rinnovo tutto è ancora fermo, non c’è intesa. Intanto la Juve ha pensato anche all’alternativa di dire addio al numero 7. D’altronde gli estimatori attorno all’ex Fiorentina non mancano: prima su tutte la Roma di De Rossi, ma nelle ultime ore è spuntata anche l’idea Milan. Sembra che il giocatore bianconero piaccia molto a Paulo Fonseca.

Intanto per il 26enne suonano anche le sirene inglesi. Dalla Premier League è spuntato l’interesse del Liverpool, attualmente miglior potenziale acquirente. Anche dalla Germania fanno sapere che il Numero 7 della Vecchia Signora è entrato nel mirino del Bayern Monaco. Estate rovente in vista per Federico Chiesa.