Juventus, possibile ritorno di Morata | I dettagli

I bianconeri pensano al ritorno dell'attaccante spagnolo per rinforzare il reparto.

Torna di moda Alvaro Morata alla Juventus. Come riferisce Tuttosport, l’attaccante dell’Atletico Madrid potrebbe tornare a Torino. Lo spagnolo compirà 32 anni ad ottobre, ed è già stato protagonista di due parentesi in bianconero. La destinazione è gradita sia a lui che alla famiglia, il ché aumenta le possibilità di un suo ritorno.

Il prezzo di Morata alla Juventus

Morata è un’occasione ghiotta per la Juventus. Infatti l’attaccante ha una clausola di 12 milioni di euro per lasciare i Colchoneros. Sicuramente da trattare l’ingaggio, dato che l’ex Real Madrid e Chelsea guadagna 10 milioni lordi all’anno. Non si tratta ancora di un obiettivo concreto, ma è un’opportunità che verrà valutata da Giuntoli, specialmente se dovesse partire uno fra Chiesa e Vlahovic.