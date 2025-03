La Juventus ha messo gli occhi su un altro giocatore dell’Atalanta. Dopo Koopmainers Giuntoli si sarebbe già fatto avanti con i bergamaschi per chiedere Ederson.

Juventus, Giuntoli fa pressing per Ederson

Cristiano Giuntoli ha chiesto informazioni direttamente al ds dei bergamaschi, Tony D’Amico, in un incontro avvenuto poco più di un mese fa. Non solo Ederson, anche Retegui e Lookman restano nel mirino dei bianconeri, che sono già da un anno. L’Atalanta non molla ha già respinto un’offerta arrivata dalla Premier League da 40 milioni di euro.

Non solo la Juve, anche altri club europei, Manchester City e United, hanno chiesto informazioni su Ederson. Per tale motivo Giuntoli ha provato ad anticipare tutta la concorrenza. Ederson sarebbe di grande aiuto la prossima stagione per gli impegni biancke nel modulo di Thiago Motta. Il giocatore italo-brasiliano, grazie alla sua duttilità può essere impiegato in vari ruoli.