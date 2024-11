Juventus, priorità Skriniar: Giuntoli si gioca la carta Fagioli?

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, il Paris Saint-Germain è interessato a Nicolò Fagioli. Pertanto, il tecnico bianconero Giuntoli potrebbe sacrificare il centrocampista per arrivare a Skriniar, obiettivo per la difesa della Juventus, evitando il prestito semestrale.

Juventus, scambio Fagioli-Skriniar?

Nei giorni scorsi il mercato bianconero ha mosso i primi passi, portando l’ex difensore dell’Inter ad accettare il trasferimento a Torino. Il centrocampista italiano potrebbe essere la carta vincente di Giuntoli per accelerare i tempi. La Juventus non ha ancora preso ufficialmente una decisione e in ogni caso i bianconeri valutano Fagioli ben 25 milioni, vendendolo il club realizzerà una significativa plusvalenza.