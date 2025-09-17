Juventus, problemi per Tudor: Di Gregorio e Koopmainers sono diventati un caso

La Juventus sembra essersi ritrovata e torna grande anche in Europa. La formazione di Tudor pareggia con i giganti del Borussia Dortmund all’esordio in Champions League. Una squadra compatta, decisa e conclusiva. Tutti hanno brillato nella notte Champions allo Stadium, tranne Di Gregorio e Koopmainers. Urge una soluzione.

Juventus, problemi con Di Gregorio e Koopmainers. Come gestirà Tudor?

Dopo i tre gol subiti dall’Inter nel derby d’Italia, ieri sera la Juve ne ha incassati altri quattro dal Borussia Dortmund. Sette gol in pochi giorni che fanno scattare l’allarme portiere. Michele Di Gregorio sta diventando sempre più un caso e adesso Igor Tudor dovrà trovare una soluzione, magari rilanciando Mattia Perin per togliere un po’ di pressione all’ex Monza.

Non solo il portiere, un altro giocatore finito nel mirino della critica dei tifosi bianconeri è Teun Koopmeiners. L’olandese ha iniziato la stagione come aveva chiuso la precedente: non all’altezza. Prestazioni molto al di sotto della sua valutazione. Fino ad oggi entrambi hanno avuto massima fiducia da Tudor, tant’è che sia contro l’Inter, sia contro il Borussia Dortmund sono partiti titolari. Senza particolari risposte positive, però. Adesso è emergenza e ci sarà da capire come muoversi e come gestire la cosa. Almeno per il centrocampo le alternative non mancano.