La Juventus dopo il mercato fallimentare dell’ultima sessione, ha deciso di correre ai ripari e puntare su nuovi talenti. Il mirino della dirigenza della Vecchia Signora si è fermato sull’organico del Verona e del Parma, dove gli obiettivi sono due giocatori. La Juve ha puntato Giovane e Bernabé.

Juventus, mirino su Giovane e Bernabé

Sembra essere cambiata la linea di mercato della Juventus, intenzionata ad abbandonare la strategia dei prestiti per tornare a patrimonializzare, soprattutto con giovani di spessore e gran talento. Immettendosi su questa strada, la Juve ha mostrato forte l’interesse per Adrian Bernabé e Giovane. Nel match di domenica, per la sfida tra Hellas Verona e Parma, è annunciata la presenza di alcuni scout del club di Torino allo Stadio Bentegodi. Gli osservatori della Madama saranno lì per visionare in prima persona il centrocampista del Parma e l’attaccante del Verona.

Per la Juventus sono due obiettivi di mercato importanti non solo per il presente, anche per il futuro. Purtroppo per i bianconeri, non saranno obiettivi semplici da raggiungere. Il club del Parma difficilmente lascerà partire lo spagnolo prima di luglio e invece il brasiliano pescato degli Scaglieri la scorsa estate e già finito nel mirino di altri club come Inter, Roma e Atalanta, ma ha mostrato la voglia di restare a Verona.