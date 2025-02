La Juventus ha messo in atto una serie di cambiamenti dalla fine dello scorso campionato fino al mercato di gennaio, appena concluso. Dopo i numerosi cambi, Cristiano Giuntoli è pronto a mette in atto la vera e propria “rivoluzione bianconera” in vista della prossima stagione. Si punta dal rinforzare la difesa fino ai cambiamenti nel settore d’attacco, passando per il centrocampo.

Juventus, un tris per dare il via alla rivoluzione

Il dirigente bianconero ha già delineato alcune scelte importanti, da Hancko a Tonali, fino ad arrivare a Osimhen. Giuntoli non esclude ulteriori cambiamenti nel centrocampo della Juventus, Sandro Tonali sarà la scelta principale. Per ridurre il costo della trattativa con il Newcastle, il ds bianconero avrebbe intenzione di inserire una contropartita: Douglas Luiz. David Hancko, potrebbe dare quello che manca alla difesa bianonera, il centrale difensivo del Feyenoord è la prima scelta di Giuntoli, pronto a lanciare un’offerta agli olandesi intorno ai 25-30 milioni più bonus.

Ciò che preme maggiormente alla società della Madama è rinforzare al meglio il reparto offensivo. Dusan Vlahovic sembra sempre più vicino a lasciare Torino, mentre il futuro di Kolo Muani non sarà semplice, sarà necessario trattare con i parigini del PSG, pronta vendere a titolo definitivo il giocatore.