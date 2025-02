Stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo Relevo, la Juventus sarebbe interessata ad Ademola Lookman per rinforzare l’attacco in vista prossima stagione. I bianconeri potrebbero aggiungersi al, già vicino all’acquisto del nigeriano nella scorsa estate, nella corsa. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro dell’attaccante in forza ai bergamaschi.