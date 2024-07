Juventus, Rabiot attirato dal Real Madrid: gli spagnoli provano il colpo a zero

Rabiot guarda al Real Madrid, ipotesi trasferimento a parametro zero in Spagna

Juventus, anche il Real Madrid interessato a Rabiot

Adrien Rabiot piace a molte squadre, gli interessamenti dalla Serie A e dall’estero è cosa nota ma secondo QS il francese sarebbe tentato dall’offerta del Real Madrid. Il centrocampista ancora non ha rinnovato con la Juventus e il suo contratto è scaduto il 30 giugno. Difficile che scelga in questi giorni visto che è ancora impegnato con la Francia ad Euro 2024, ma il Real Madrid è un’ipotesi concreta a cui piace il calciatore che potrebbe trasferirsi a parametro zero.