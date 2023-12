Juventus-Roma, Cristante: “Buona partita ma c’è delusione. Speriamo arrivi qualcuno dal mercato”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Bryan Cristante, ha parlato della sconfitta dell’Allianz Arena contro la squadra di Allegri. il centrocampista ha poi chiesto rinforzi sul mercato.

Cristante: “Dobbiamo fare di più. La coperta è corta”

I gol dei centrocampisti stanno mancando, ma oggi la Roma ha fatto la prestazione ma senza punti. Sentite questo peso?

“L’importante è tornare a casa con i tre punti, ma oggi non ci torniamo. Abbiamo fatto una buona partita, le partite così vengono decise dagli episodi. Sappiamo che difendono benissimo e andiamo a casa con un po’ di delusione”.

Nel momento in cui siete andati sotto, la tua sensazione quale è stata?

“Loro sono bravi a difendere, lo sappiamo e diventa difficile segnare. Andare in vantaggio e poi portarla a casa è una delle loro caratteristiche. Sono andati in vantaggio con quell’episodio lì ed è diventata dura”.

Dove dovete migliorare?

“Dobbiamo fare di più, abbiamo le potenzialità per stare davanti. Abbiamo la fortuna che la classifica è corta, basta vincere un filotto di partite per ritrovarsi lì. Siamo dentro i giochi e dobbiamo fare di tutto”.

Sei pronto nel dare una mano dietro a gennaio?

“Io ci sono sempre, speriamo che qualcuno arrivi. Da una parte o dall’altra la coperta è corta”.